«В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры». Бистрович — об уходе из ЦСКА

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из московского клуба.

Бистрович, выступавший за ЦСКА с 2018 года, покинул команду по истечении контракта.

«Дорогая красно-синяя семья! Спустя семь с половиной лет пришло время прощаться.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за огромную поддержку, которую я получал и чувствовал от вас с первого до последнего дня.

В этом клубе я провёл лучшие моменты своей карьеры, и ЦСКА всегда будет в моём сердце.

Желаю вам всем успехов и надеюсь, что мы когда-нибудь снова встретимся. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.