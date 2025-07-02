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Владимир Ильин рассказал, в каком городе футбольная атмосфера сравнима с Воронежем

Владимир Ильин рассказал, в каком городе футбольная атмосфера сравнима с Воронежем
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Бывший форвард «Факела» и «Краснодара» Владимир Ильин высказался об отношении болельщиков к футболу в Воронеже.

— За сезон в Воронеже успел проникнуться любовью местных к футболу?
— Конечно. Не секрет, что это уникальный город в своём роде. Болельщики действительно подкупают. У меня некоторые друзья приезжали в Воронеж, чтобы посмотреть не только футбол, но и атмосферу: как люди болеют, шоу перед матчами. Я и все мои близкие прониклись этой атмосферой.

— Это топ-1 по атмосфере, где ты играл? Или есть с чем сравнить?
— С Краснодаром. Там масштаб больше. Сопоставимо в том плане, что в Воронеже всегда аншлаг. По запалу «Факел» впереди. Я говорю о том, как переживают, насколько городу близка команда, — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» набрал 67 очков в 30 турах Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 и впервые в клубной истории стал чемпионом страны. «Факел» финишировал на последнем месте в чемпионате России. В активе команды 18 набранных очков за сезон.

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