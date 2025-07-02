Мадридский «Атлетико» объявил о переходе футболиста «Вильярреала»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским нападающим Алексом Баэной.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер за € 45+5 млн.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Баэна забил семь голов и отдал 10 результативных передач. В активе форварда есть победа в Лиге Европы, в составе сборной Испании Баэна побеждал на чемпионате Европы, а также завоёвывал золотую медаль олимпийского турнира.

«Атлетико» по итогам прошлого сезона финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.