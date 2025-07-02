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Экс-игрок «Краснодара» Ильин поделился воспоминаниями о работе с Сергеем Галицким

Экс-игрок «Краснодара» Ильин поделился воспоминаниями о работе с Сергеем Галицким
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Бывший нападающий «Краснодара» Владимир Ильин высказался о президенте «быков» Сергее Галицком и его вовлечённости во все процессы в клубе.

«Галицкий запомнился погружённым в процесс, регулярно посещающим тренировки. Даже когда он не ходит на тренировки, всем понятно, что у него всё под контролем. Всё докладывается и отслеживается. Он действительно руководит процессом и вовлечён в это дело», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Ильин выступал за «Краснодар» в сезоне-2021/2022. В его активе 24 матча и четыре забитых мяча за команду во всех турнирах. Команда Сергея Галицкого в сезоне-2024/2025 впервые в своей истории стала чемпионом России.

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