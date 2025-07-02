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«Черноморец» арендовал российского защитника у «Зенита»

«Черноморец» арендовал российского защитника у «Зенита»
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Принадлежащий петербургскому «Зениту» защитник Илья Кирш продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце» на правах аренды, сообщила пресс-служба клуба.

«Наш клуб договорился с ФК «Зенит» об аренде центрального защитника до конца предстоящего сезона», — говорится в сообщении.

Минувший сезон 20-летний Кирш провёл в махачкалинском «Динамо», выступив в семи матчах. Ранее игрок также выступал за «Ростов» и в системе «Зенита».

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице, но не был допущен до участия в стыковых матчах, так как не получил лицензию РФС-I.

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