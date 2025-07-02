Владимир Ильин поделился впечатлениями от работы под руководством Фарке в «Краснодаре»

Экс-форвард «Краснодара» Владимир Ильин высказался о работе под управлением немецкого специалиста Даниэля Фарке в период выступления за чёрно-зелёных.

«О работе с Фарке сложилось классное впечатление. К сожалению, не удалось поработать с ним в официальных матчах. Были классные сборы. Действительно европейский подход. До сих пор много пересказывают касательно работы в зале с тренажёрами. Был найден такой баланс футбольного поля, аэробной работы и нагрузки в зале. Я поймал себя на мысли в конце сборов в Испании. Сижу, смотрю на всех и себя — насколько все стали мощнее за два месяца. Все округлились, подтянулись. Тогда понимаешь, почему в Германии или Англии играют именно атлеты. За счёт такого тренировочного процесса и мы стали такими же», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Ильин выступал за «Краснодар» в сезоне-2021/2022. В его активе 24 матча и четыре забитых мяча за команду во всех турнирах. Фарке возглавлял российский клуб с февраля по март 2022 года. С лета 2023 года немец тренирует «Лидс», с которым по итогам минувшего сезона пробился в английскую Премьер-Лигу.