Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Ильин поделился впечатлениями от работы под руководством Фарке в «Краснодаре»

Владимир Ильин поделился впечатлениями от работы под руководством Фарке в «Краснодаре»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Краснодара» Владимир Ильин высказался о работе под управлением немецкого специалиста Даниэля Фарке в период выступления за чёрно-зелёных.

«О работе с Фарке сложилось классное впечатление. К сожалению, не удалось поработать с ним в официальных матчах. Были классные сборы. Действительно европейский подход. До сих пор много пересказывают касательно работы в зале с тренажёрами. Был найден такой баланс футбольного поля, аэробной работы и нагрузки в зале. Я поймал себя на мысли в конце сборов в Испании. Сижу, смотрю на всех и себя — насколько все стали мощнее за два месяца. Все округлились, подтянулись. Тогда понимаешь, почему в Германии или Англии играют именно атлеты. За счёт такого тренировочного процесса и мы стали такими же», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Ильин выступал за «Краснодар» в сезоне-2021/2022. В его активе 24 матча и четыре забитых мяча за команду во всех турнирах. Фарке возглавлял российский клуб с февраля по март 2022 года. С лета 2023 года немец тренирует «Лидс», с которым по итогам минувшего сезона пробился в английскую Премьер-Лигу.

Материалы по теме
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Эксклюзив
«Даже после сезона оставались надежды». От «Краснодара» с Фарке — до вылета в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android