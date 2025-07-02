Игрок «Балтики» Ковач: перед трансфером в Россию общался с Эраковичем и Зделаром

Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач заявил, что перед трансфером в российский клуб общался с футболистами «Зенита» Страхиней Эраковичем и Сашей Зделаром.

26-летний полузащитник Ковач, представляющий Боснию и Герцеговину, перешёл в «Балтику» из сербского «Партизана».

— Перед тем, как переехать в Россию, советовался ли ты с сербскими игроками, которые играют здесь?

— Да. Я хорошо знаю Эраковича и общался с ним об этом. Также знаю Богосавца из «Ахмата». Кроме того, общался со Зделаром. С Гаичем нет, его не знаю, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.