Игрок сербского ОФК Кнежевич: в России одни из лучших стадионов в Европе

Полузащитник «ОФК Белград» Никола Кнежевич, который вместе с командой принимает участие в Братском кубке — 2025 в Москве, высказался о качестве стадионов в России.

«Стадион «Динамо», и всё остальное здесь на топ-уровне. Можно сказать, что в России одни из лучших стадионов в Европе», — сказал Кнежевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помимо «ОФК Белград», участие в Братском кубке — 2025 принимают московские «Динамо», ЦСКА и сербский «Партизан». В понедельник, 30 июня, ОФК разгромно уступил бело-голубым (0:4). Встреча с армейцами состоится в субботу, 5 июля. Днём ранее «Динамо» сыграет с «Партизаном».