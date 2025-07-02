Игрок сербского ОФК Кнежевич: в России одни из лучших стадионов в Европе
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Полузащитник «ОФК Белград» Никола Кнежевич, который вместе с командой принимает участие в Братском кубке — 2025 в Москве, высказался о качестве стадионов в России.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8' 2:0 Гладышев – 21' 3:0 Гагнидзе – 83' 4:0 Скопинцев – 85'
«Стадион «Динамо», и всё остальное здесь на топ-уровне. Можно сказать, что в России одни из лучших стадионов в Европе», — сказал Кнежевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Помимо «ОФК Белград», участие в Братском кубке — 2025 принимают московские «Динамо», ЦСКА и сербский «Партизан». В понедельник, 30 июня, ОФК разгромно уступил бело-голубым (0:4). Встреча с армейцами состоится в субботу, 5 июля. Днём ранее «Динамо» сыграет с «Партизаном».
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