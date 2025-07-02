Черчесов — о влиянии Роналду: в «Аль-Наср» нет системного подхода

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче «Аль-Хиляля» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Говоря о сильных сторонах саудовского клуба, специалист сравнил «Аль-Хиляль» с командой Криштиану Роналду «Аль-Насром».

«Думаю, там есть системный подход. В «Аль-Наср» системного подхода нет. Из-за этого (Криштиану Роналду – Прим. «Чемпионата»). Хотя он свои забивает, отдаёт», – сказал Станислав Черчесов в программе Коммент.Обзор.

«Аль-Хиляль» обыграл клуб из Манчестера со счетом 4:3. Победный гол забил нападающий Маркос Леонардо в дополнительное время. Команда Симоне Индзаги вышла в 1/4 финала турнира в США, в котором сыграет с бразильским «Флуминенсе» 4 июля.