Черчесов — о влиянии Роналду: в «Аль-Наср» нет системного подхода
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче «Аль-Хиляля» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Говоря о сильных сторонах саудовского клуба, специалист сравнил «Аль-Хиляль» с командой Криштиану Роналду «Аль-Насром».
«Думаю, там есть системный подход. В «Аль-Наср» системного подхода нет. Из-за этого (Криштиану Роналду – Прим. «Чемпионата»). Хотя он свои забивает, отдаёт», – сказал Станислав Черчесов в программе Коммент.Обзор.
«Аль-Хиляль» обыграл клуб из Манчестера со счетом 4:3. Победный гол забил нападающий Маркос Леонардо в дополнительное время. Команда Симоне Индзаги вышла в 1/4 финала турнира в США, в котором сыграет с бразильским «Флуминенсе» 4 июля.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
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