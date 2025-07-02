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«Торпедо» получило свидетельство, подтверждающее членство в Ассоциации клубов РПЛ

«Торпедо» получило свидетельство, подтверждающее членство в Ассоциации клубов РПЛ
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Московское «Торпедо» в телеграм-канале сообщило, что официально получило Свидетельство №74, подтверждающее, что клуб является членом Ассоциации футбольных клубов Российской Премьер-Лиги.

Фото: Пресс-служба ФК «Торпедо»

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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