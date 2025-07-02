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Бонгонда на несколько дней вернулся в расположение «Спартака» после травмы ахилла

Бонгонда на несколько дней вернулся в расположение «Спартака» после травмы ахилла
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда вернулся в расположение команды на несколько дней после полученной травмы в сборной ДР Конго, однако будет проходить восстановление не в России.

«Наш полузащитник, получивший травму в матче за сборную, прилетел на несколько дней в Россию. Дальше Тео продолжит процесс реабилитации за рубежом. Очень рады видеть и ждем возвращения», — говорится в сообщении.

В середине июня Бонгонда повредил ахиллово сухожилие в товарищеском матче за сборную Демократической Республики Конго с Мали (1:0). Футболист вышел в стартовом составе встречи, однако был заменён на 24-й минуте из-за травма. Игрок уже начал проходить процесс восстановления. Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов сообщил, что реабилитация займёт до трёх месяцев.

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