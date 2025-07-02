«Карпин намного авторитетнее Лички». Быстров — о смене тренера в «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о разнице между главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который с нового сезона будет руководить «Динамо», и уволенным из столичного клуба чешским специалистом Марцелом Личкой.

«Личке не хватало авторитета, Карпин намного авторитетнее. Может любого убрать», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Марцел Личка покинул пост главного тренера московского «Динамо» 1 мая 2025 года. Минувший сезон команда завершала под руководством российского специалиста Ролана Гусева. С нового сезона бело-голубыми будет руководить Валерий Карпин, совмещающий работу в клубе и в сборной России.