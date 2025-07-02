Мохаммад Джавад Хоссейннежад прибыл из Ирана в расположение махачкалинского «Динамо»

Иранский полузащитник Мохаммад Джавад Хоссейннежад прибыл в расположение махачкалинского «Динамо» на летнем сборе, сообщила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана из-за спецоперации Израиля, цель которой заключалась в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. 28 июня президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев сообщил «Чемпионату», что Джавад должен прибыть в расположение команды на неделе с 30 июня по 6 июля.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

«Джавад — с нами! Наш иранский легионер прибыл в расположение команды и уже приступил к тренировкам», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне РПЛ, который стал для дагестанской команды дебютным в высшем дивизионе, махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.