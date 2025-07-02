Давид де Хеа уговаривает экс-одноклубника перейти в «Фиорентину»

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа уговаривает бывшего одноклубника Виктора Линделёфа перейти в Италию. Клуб из Флоренции рассматривает подписание защитника, игравшего за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года, который сейчас находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает издание FootItalia.

Контракт Линделёфа, по которому футболист зарабатывал € 139 тыс. в неделю, истёк в июне. Защитнику придётся пойти на значительное понижение зарплаты в случае заключения трудового договора с «Фиорентиной». Самым высокооплачиваемым игроком команды из Флоренции является бывший одноклубник шведа Давид де Хеа. Испанский вратарь получает € 73 тыс. в неделю, на такой же доход может рассчитывать экс-игрок «Ман Юнайтед».

Виктор Линделёф в прошедшем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах за клуб из Манчестера и дважды выступал за национальную команду в Лиге наций.