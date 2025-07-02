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Сербский полузащитник «Балтики» Ковач: каждый день учу минимум одно русское слово

Сербский полузащитник «Балтики» Ковач: каждый день учу минимум одно русское слово
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Сербский полузащитник «Балтики» Стефано Ковач рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

26-летний полузащитник Ковач, родившийся в Белграде, перешёл в «Балтику» из сербского «Партизана».

— Начал ли ты говорить по-русски?
— Да. Я понимаю русский язык: «Давай, быстрее, лево, право, прямо» (смеётся). Я знаю некоторые слова, и каждый день учу минимум одно слово. У меня небольшой словарный запас, поэтому я стараюсь учить больше, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ковач является воспитанником академии «Црвены Звезды». В августе минувшего года «Партизан» выкупил права на полузащитника. В составе сербской команды Ковач принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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