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Стефан Ковач — о Талалаеве: если у нас сложные тренировки, это хорошо для меня

Стефан Ковач — о Талалаеве: если у нас сложные тренировки, это хорошо для меня
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Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач поделился впечатлениями от первых дней под руководством главного тренера своей новой команды Андрея Талалаева.

— Что скажешь о Талалаеве? Жёсткий тренер?
— Нет, нормальный тренер. Это наша работа. Хороший человек, он всегда говорит с нами. Если у нас сложные тренировки, это хорошо для меня, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Стефан Ковач перебрался в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Андрей Талалаев возглавляет клуб с сентября 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы победили в Мелбет Первой лиге — 2024/2025 и квалифицировались в Российскую Премьер-Лигу.

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