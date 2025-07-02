Полузащитник «Динамо» Карраскаль стал игроком «Фламенго» — Нето

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль перешёл во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсети X (бывший Twitter).

По данным источника, клубы закрыли сделку, а официальное объявление о трансфере произойдёт 10 июля. Напомним, ранее сообщалось, что Карраскаль был оштрафован из-за неприезда на сборы «Динамо» к 16 июня.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач).