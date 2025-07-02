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Оливье Жиру объяснил, почему решил вернуться во французский «Лилль» из МЛС

Оливье Жиру объяснил, почему решил вернуться во французский «Лилль» из МЛС
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38-летний французский нападающий Оливье Жиру объяснил, почему решился на возвращение в Лигу 1 и переход в «Лилль».

«Мысль о возвращении во Францию ​​возникла две недели назад, когда я разговаривал с президентом «Лилля» Оливье Летангом по телефону. Меня сразу же привлёк проект «Лилля». Возвращение в Лигу 1 после 13 лет за рубежом — невероятная возможность и вызов для меня. Я мог бы выбрать более лёгкий вариант, возможно, уехав в другую страну, с меньшим количеством информации, но я решил вернуться во Францию — и очень счастлив.

Знаю, что на меня будут возлагать большие надежды, но я не приду, как Мессия. У меня будет роль старшего брата, я также смогу быть поддержкой для других игроков, когда буду на скамейке запасных, буду рядом с молодыми футболистами, буду привносить свой опыт в тренировки, в повседневную жизнь. Здорово сблизиться с семьёй, друзьями, вернуться в страну, которую люблю. «Лилль» соответствовал всем моим требованиям. Я не могу дождаться работы с Бруно Женезио, который является отличным тренером и с которым я разделяю одни и те же идеи о футболе.

Чувствую себя хорошо, несмотря на свой возраст, и всегда говорил, что хочу играть, пока моё тело не скажет мне остановиться. Так что пока я чувствую себя хорошо физически и у меня есть мотивация и страсть, которые мной движут, я ощущаю, что могу внести свой вклад. Не беспокоюсь о своём уровне игры или о своих физических возможностях. Я решил вернуться в лигу, которую знаю, и в команду, которая, как я думаю, мне подойдёт. МЛС и то, как мы там играли, не очень подходило мне, поэтому я принял решение вернуться в Европу ради удовольствия от игры и в лигу, которая мне больше подходит», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье выиграл чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу. 38-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. На его счету 57 голов в майке национальной команды, а также победа на чемпионате мира в России.

В 18 матчах текущего сезона (в МЛС сезон идёт круглогодично) нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в составе «Лос-Анджелеса».

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