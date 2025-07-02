Стало известно, какую сумму «Динамо» получит от «Фламенго» за трансфер Карраскаля

«Фламенго» заплатит за переход полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля € 14 млн. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсети X. Ранее Нето заявил, что стороны закрыли сделку по переходу колумбийского игрока.

По данным источника, € 12 млн из них будут переведены на счета «Динамо» тремя платежами. Ещё € 2 млн «Фламенго» может заплатить в качестве бонусов. Официальное объявление о трансфере запланировано на 10 июля.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года полузащитник играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач).