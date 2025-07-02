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«Комо» подписал Хесуса Родригеса из «Бетиса»

«Комо» подписал Хесуса Родригеса из «Бетиса»
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Вингер «Бетиса» Хесус Родригес перешёл в «Комо». Контракт 19-летнего нападающего рассчитан до 2030 года. Главный тренер команды Сеск Фабрегас перечислил сильный качества испанского футболиста и сказал, что с нетерпением ждёт начало совместной работы с игроком.

«Хесус — именно тот игрок, который нужен «Комо»: бесстрашный, прямолинейный и полный энергии. У него есть врождённое чутьё, которое помогает ему прорываться через линию обороны и обыгрывать защитников. Как и во всём остальном, здесь важен не только талант, но и характер. Мы создаём семью, команду, которая прессингует, доминирует во владении мячом и думает наперёд. У Хесуса уже есть опыт работы на высшем уровне для его возраста, и я с нетерпением жду начала сотрудничества с ним», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт «Комо».

В прошедшем сезоне Родригес выходил на поле за «Бетис» в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил три гола.

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