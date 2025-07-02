«Сочи» разгромил «Сочи-2» в первом матче на летнем сборе

«Сочи» обыграл «Сочи-2» в первом контрольном матче на летнем сборе.

Встреча на базе Сочи завершилась победой основной команды со счётом 4:0. В концовке первого тайма Сауль Гуарирапа не реализовал пенальти.

6 июля команда Роберта Морено сыграет в Казани против «Рубина», 9 июля — в Нижнем Новгороде против «Пари НН». 13 июля «Сочи» проведёт два матча разными составами с калининградской «Балтикой». Обе игры встречи пройдут в Сочи.

«Сочи» занял пятое место в итоговой таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, но заработал повышение в классе, переиграв по итогам двух стыковых матчей «Пари НН» (1:2, 3:1).