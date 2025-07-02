Новый футболист «Балтики» Ковач поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в Российской Премьер-Лиге.

— Какие у тебя ожидания от нового сезона?

— Я всегда говорю, что я хочу побеждать в каждом матче. Я знаю, что это очень сложно, но почему бы и нет? Для меня это нормально. У меня есть пару личных целей на сезон. Я ожидаю тяжелых матчей, но полных стадионов с фанатами, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Стефан Ковач перебрался в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Подопечные Андрея Талалаева победили в Мелбет Первой лиге — 2024/2025 и квалифицировались в РПЛ.