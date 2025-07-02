Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый футболист «Балтики» Ковач поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Новый футболист «Балтики» Ковач поделился ожиданиями от предстоящего сезона
Комментарии

Новичок калининградской «Балтики» Стефан Ковач рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в Российской Премьер-Лиге.

— Какие у тебя ожидания от нового сезона?
— Я всегда говорю, что я хочу побеждать в каждом матче. Я знаю, что это очень сложно, но почему бы и нет? Для меня это нормально. У меня есть пару личных целей на сезон. Я ожидаю тяжелых матчей, но полных стадионов с фанатами, — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Стефан Ковач перебрался в калининградскую «Балтику» из сербского «Партизана». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 1,2 млн. Подопечные Андрея Талалаева победили в Мелбет Первой лиге — 2024/2025 и квалифицировались в РПЛ.

Материалы по теме
Как меняются новички РПЛ перед сезоном. Без потрясений пока обходится только «Балтика»
Как меняются новички РПЛ перед сезоном. Без потрясений пока обходится только «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android