Быстров: не уверен, что Комличенко выиграет конкуренцию у Воробьёва в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос о цене на вингера «Ахмата» Лечи Садулаева, прокомментировав переход нападающего Николая Комличенко в московский «Локомотив».

— За Садулаева просят € 11 млн. Это соотносится с реальностью?

— А соотносится с реальностью, когда Комличенко и Заболотный хотят в «Спартак»? У Комличенко был прекрасный шанс показать себя в «Динамо», он показал себя? А ведь это не клуб, который борется за чемпионство, так, за тройку… Я видел, как Комличенко себя проявил — никак. В «Ростове» он себя показал, это его уровень. В «Локомотиве» не уверен, что он выиграет конкуренцию у Воробьёва

Все футболисты, когда заканчивается контракт или переподписывают… Он сейчас играл в «Ростове» до крови, боролся за каждый мяч. Сейчас новый контракт, мы можем увидеть совершенно другого Комличенко, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Нападающий Николай Комличенко перебрался из «Ростова» в «Локомотив» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес московский «Спартак», который в итоге подписал форварда сборной России Антона Заболотного.

До перехода в «Ростов» Комличенко защищал цвета московского «Динамо». Полузащитником «Ахмата» Лечи Садулаевым, по данным СМИ, интересуется московский ЦСКА. Сообщалось, что грозненцы готовы отпустить футболиста за € 11 млн.