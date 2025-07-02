Писарский подал заявление в полицию на букмекерскую компанию и сотрудников РФС

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский написал заявление в полицию на руководство букмекерской компании, которая спонсирует клуб, и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС), сообщил телеграм-канал спортивного юриста Антона Смирнова, который представляет интересы игрока.

По данным источника, Писарский просит также проверить действия должностных лиц РФС, проводивших служебное расследование. По версии Владимира, РФС и букмекерская компания могли незаконно передать друг другу его персональные данные.

Руководству букмекерской компании может грозить уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ (Незаконное распространение персональных данных). Эта статья предполагает лишение свободы до 6 лет.

Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял «Чемпионату», что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю». Позднее футболист прошёл проверку на полиграфе, проверка на детекторе лжи показала, что он не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.