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Быстров — о новичке «Зенита» Жерсоне: лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых

Быстров — о новичке «Зенита» Жерсоне: лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о потенциальном новичке петербургского клуба бразильце Жерсоне.

«По-моему, курс «Зенита» уже давно известен — ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение «Зенитом» Жерсона — хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.

Любой клуб усиляется, в том числе и «Зенит». Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешёвых и бестолковых. У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный игрок», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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