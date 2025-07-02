Экс-тренер «Рубина»: сорить деньгами для Даку нельзя. Это вызовет перекос внутри команды

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о продлении сотрудничества между казанским клубом и албанским форвардом Мирлиндом Даку.

Ранее сообщалось, что соглашение с 27-летним футболистом будет рассчитано до 2028 года. Зарплата Даку составит € 3 млн за сезон.

– Как считаете, с учетом вливаний и сохранения Даку можно ли претендовать на место повыше седьмого?

– Вопрос в том, в каком состоянии сохранится Даку. Если у него сорвался жирный контракт с «Зенитом», а тут ему насыпали денег недостаточно много, то он будет в психологически не лучших кондициях. Футболист может играть год, два, а вот стабильными выступлениям десятилетиями отличаются единицы. Они нарабатывают авторитет, потом года два-три выступают за счет своего имени, а потом сползают. Это не осуждается – это объяснение, почему все перепады идут в сторону более денежных вариантов. Человек зарабатывает на будущее, чтобы когда он закончит, у него была подушка безопасности для перестройки жизни на новый лад.

Сорить деньгами для Даку тоже нельзя. Потому что это вызовет перекос внутри команды. Как было в «Зените», когда из-за зарплаты Халка российские игроки возмутились. В любом случае у «Рубина» сочетание нападающих из Даку и Шабанхаджая – лучшее в РПЛ из команд со схемой 5-3-2. У нас нет сейчас команды, где два нападающих взаимодействуют так, как в «Рубине». Такое не получается у «Зенита» и «Локомотива». Казанцам надо беречь эту связку.

– Трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Как думаете, почему?

– Я бы не ставил политический вопрос на последний уровень. Тяжело представить наличие в одной команде албанцев и сербов. Все равно менталитет никуда не денется. А как сейчас тот же Даку будет с Сашей Зделаром, с Дркушичем? Я думаю, что политическая составляющая сыграла большую роль, — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

В минувшем сезоне Мирлинд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами.