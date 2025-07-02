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Глава «Динамо» Гафин опроверг информацию о переходе Карраскаля во «Фламенго»

Глава «Динамо» Гафин опроверг информацию о переходе Карраскаля во «Фламенго»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об уходе полузащитника Хорхе Карраскаля из клуба. Ранее о договорённости между клубами о трансфере сообщил журналист Жулио Мигель Нето.

«Хорхе прилетел в Москву, он в расположении клуба. Что касается слухов об интересе «Фламенго», то интерес действительно есть. Но раз Хорхе находится в Москве, это показатель, что переговоры на данный момент не принесли плодов. Возможно, переговоры продолжатся. Сергеев же на данный момент футболист «Крыльев Советов», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» заплатит «Динамо» € 14 млн за переход Карраскаля. € 12 млн из них — гарантированная сумма, ещё € 2 млн — возможные бонусы. Форварда «Крыльев Советов», в свою очередь, связывают с переходом в стан бело-голубых.

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