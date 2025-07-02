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«Он не помог, нагадил команде». Быстров — о Венделе

«Он не помог, нагадил команде». Быстров — о Венделе
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Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре полузащитника Вендела в минувшем сезоне за клуб из Санкт-Петербурга. Эксперт отметил, что бразильский футболист выступил не так, как рассчитывал тренерский штаб команды.

«Вендел, безусловно, боевая единица, но мы увидели, когда Вендел не хочет. Прошедший сезон наглядно показал: когда он не хочет, его ничего не может заставить. Он факи показывал, удалялся на ровном месте, не приносил ту пользу, на которую рассчитывал в сезоне тренерский штаб. Ему не нужно было оставаться на следующий сезон, дали понять: «Помоги стать чемпионами, мы тебя отпускаем». Он не помог, нагадил команде», — сказал Владимир Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Бразильский полузащитник в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги выходил на поле 22 раза, забил один гол и отдал 10 результативных передач.

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