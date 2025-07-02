Артига: я вернусь в Россию. Не мог наслаждаться РПЛ с нашими проблемами в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» и «Родины» Франк Артига не исключил, что в будущем может вернуться работать в российский клуб.

Артига возглавлял «Химки» с июня 2024-го по апрель 2025-го. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-I для участия в РПЛ и приостановил деятельность.

— Допускаете, что еще вернетесь в Россию?

— Сейчас я сосредоточен на изучении африканского футбола и помощи «Петру Атлетику» в завоевании титулов.

Но я вернусь в Россию. Я не мог наслаждаться премьер-лигой со всеми нашими проблемами, и я уверен, что со стабильным клубом мы будем играть в зрелищный футбол и добьемся больших побед. Я в этом не сомневаюсь.

В России у меня остались замечательные друзья, и я чувствовал, что меня очень любят болельщики, окружающие меня люди и все футболисты, которые играли в моих разных командах, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».