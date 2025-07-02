Романцев: жаль, что судьба развела Дзюбу со «Спартаком», в атаке он занял бы место лидера

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказал сожаление в связи с тем, что нападающий Артём Дзюба в 2015 году ушёл из московского клуба.

Дзюбе 36 лет, он выступает за тольяттинский «Акрон».

— Подводя итоги прошлого сезона, вы не скрывали тревоги, что 80% голов «Спартака» — это заслуга легионеров. А нет ли сожаления, что в команде не нашлось места Артему Дзюбе, о котором вы всегда говорите с уважением как об интересном форварде?

— Думаю, этот вопрос возник у вас на фоне попыток «Спартака» заполучить в это межсезонье чистого форварда-тарана. Вот и вспомнился Дзюба, который всю карьеру провёл в других командах. И, кстати, везде был на виду, добравшись до титула лучшего бомбардира-рекордсмена. Впрочем, возвращаться памятью в прошлое, которое не вернуть, — занятие неблагодарное. Как и в 101-й раз говорить о причинах расставания Артёма с клубом, в котором он начинал ещё мальчишкой под руководством сына Георгия Александровича Ярцева. Светлая ему память… Так уж распорядилась судьба.

О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделённый такими ценными качествами, как умение выигрывать «воздух», чувство партнёра, поставленный удар. А ещё по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира — 2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артёма, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живёт им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нём тренер «Акрона» Заур Тедеев. Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артёма со «Спартаком», в атаке которого он бы занял место лидера. О чём, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми. Хотя допускаю, что такой ответ на ваш вопрос может и не всем понравиться, — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».