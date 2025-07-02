Гафин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Динамо» тренера Кафанова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи о возможном назначении в клуб тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ранее специалист покинул «Ростов», в котором работал в штабах Валерия Карпина и Джонатана Альбы.

— Правильно понимаю, что «Динамо» не проявляет интерес к приглашению тренера Виталия Кафанова, который покинул штаб «Ростова»?

— Правильно понимаете, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Главным тренером московского «Динамо» с нового сезона будет российский специалист Валерий Карпин. В феврале текущего года тренер покинул «Ростов», сосредоточившись на работе в сборной России. С лета текущего года Карпин будет совмещать посты в клубе и национальной команде.