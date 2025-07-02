Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гафин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Динамо» тренера Кафанова

Гафин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Динамо» тренера Кафанова
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи о возможном назначении в клуб тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ранее специалист покинул «Ростов», в котором работал в штабах Валерия Карпина и Джонатана Альбы.

— Правильно понимаю, что «Динамо» не проявляет интерес к приглашению тренера Виталия Кафанова, который покинул штаб «Ростова»?
— Правильно понимаете, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Главным тренером московского «Динамо» с нового сезона будет российский специалист Валерий Карпин. В феврале текущего года тренер покинул «Ростов», сосредоточившись на работе в сборной России. С лета текущего года Карпин будет совмещать посты в клубе и национальной команде.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе Заболотного! А ЦСКА расстался с Бистровичем! LIVE окна в РПЛ
Live
«Спартак» объявил о переходе Заболотного! А ЦСКА расстался с Бистровичем! LIVE окна в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android