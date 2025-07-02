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«Дыма без огня не бывает». Быстров высказался о разбирательстве в отношении Писарского

«Дыма без огня не бывает». Быстров высказался о разбирательстве в отношении Писарского
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о разбирательстве в отношении нападающего «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в игре на ставках.

«Для меня удаление Писарского в первой игре с «Пари НН» преднамеренное. Не знаю ни о каких ставках. Но то, что сделал в матче Писарский, — уму непостижимо. Я не слышал ни одной версии: чист он или не чист. Нужно дождаться официального заключения. Пока РФС не дал официального заключения этой ситуации, смысл о ней говорить?

Но тот факт, что он переводил деньги и его друг ставил, уже есть. Букмекерская контора это вскрыла. Как говорится: «Дыма без огня не бывает». Тут все факты на лицо. Если человек удаляется на ровном месте, когда команда выигрывает 1:0… Вполне возможно, что Писарский замешан в этой схеме со ставками», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял «Чемпионату», что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю». Позднее футболист прошёл проверку на полиграфе, которая показала, что он не делал ставки и не совершал никаких умышленных действий против своей команды.

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