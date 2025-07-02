Быстров: трансфером Заболотного «Спартак» самоустраняется из гонки за золото

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о переходе в стан-красно белых экс-форварда ЦСКА и «Зенита» Антона Заболотного.

«Честно, я не понимаю зачем «Спартак» покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!

Видимо, руководство «Спартака» больше разбирается в футболе, чем все остальные. Может, они что-то знают, чего мы не знаем… Может, Заболотный после 30 лет идёт в обратную сторону: он становится моложе, быстрее и техничнее», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в составе подмосковных «Химок». 34-летний нападающий отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.