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«Перевод денег другу в долг — это не ставка». Юрист Писарского — о скандале вокруг игрока

«Перевод денег другу в долг — это не ставка». Юрист Писарского — о скандале вокруг игрока
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Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего «Сочи» Владимира Писарского, высказался о скандале по поводу возможных ставок игрока против своей команды.

В среду, 2 июля, стало известно, что Писарский подал заявление в полицию на букмекерскую компанию и должностных лиц РФС.

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое утроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины, что приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами.

Перевод денег другу в долг — это не ставка. Удаление — это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча.

Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования с использованием допустимого правового инструментария, а не устраивать публичное аутодафе. Будем бороться за правду и рассчитывать на справедливость», — написал Смирнов у себя в телеграм-канале.

Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял «Чемпионату», что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю». Позднее футболист прошёл проверку на полиграфе, которая показала, что он не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

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