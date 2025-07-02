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Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2025/2026

Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2025/2026
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Испанская Ла Лига на официальном сайте объявила расписание матчей на сезон-2025/2026. 1-й тур пройдёт 17 августа 2025 года, а заключительный, 38-й тур, состоится 24 мая 2026-го.

Расписание 1-го тура чемпионата Испании:

17 августа, воскресенье

«Алавес» — «Леванте»
«Атлетик» — «Севилья»
«Сельта» — «Хетафе»
«Жирона» — «Райо Вальекано»
«Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид
«Мальорка» — «Барселона»
«Эльче» — «Бетис»
«Реал» Мадрид — «Осасуна»
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»
«Вильярреал» — «Овьедо»

«Леванте», «Эльче» и «Овьедо» прошлый сезон играли в Сегунде. Полный календарь доступен на официальном сайте Ла Лиги.

Действующим чемпионом Испании является «Барселона».

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