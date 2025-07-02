Быстров — о «Химках»: в очередной раз утопили. Это коррупция в открытом виде

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о приостановке деятельности футбольного клуба «Химки».

Ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-I для участия в РПЛ и приостановил деятельность.

— А что там по «Химкам», не закрыли? И никого не посадили, чётко и гладко. Почему у нас так происходит? Громкие заявления, приезжали, чтобы команда доиграла, давали обещания. И так всё спокойно и гладко.

— Хотя невыплата заработной платы за более чем два месяца — уголовное преступление.

— Я поэтому и говорю. Есть люди, которые отвечают. Не знаю, бухгалтер, генеральный директор. Получается, в очередной раз утопили. Не знаю, как это произошло, но никаких дел не возбуждено. Инвестор клуба не был на должности? Правильно, он подстраховался, но есть же другие на должностях.

— Вопрос к группе лицензирования РФС, к тем людям, кто выдал «Химкам» в таком формате лицензию на прошлый сезон.

— Считаю, что это коррупция в открытом виде. Пусть ответят, что допустили этот клуб. Почему сейчас никто не понёс наказание? Пусть руководители выйдут и расскажут, в чём причина, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».