Агент Карраскаля назвал нереальным уход своего клиента из «Динамо»

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию о том, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Фламенго». Ранее про договорённость между клубами о трансфере сообщил журналист Жулио Мигель Нето.

«Переход Карраскаля в «Фламенго» — это нереально. Трансферное окно продолжается, но сегодня не существует ничего конкретного или близкого к осуществлению сделки», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили столичному ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. Ранее сообщалось, что футболист был оштрафован своим нынешним клубом из-за неприезда на сборы команды к 16 июня.