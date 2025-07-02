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«Литивановушки, Денишоу». Маркиньос вручил игрокам «Спартака» именные ретрофутболки

«Литивановушки, Денишоу». Маркиньос вручил игрокам «Спартака» именные ретрофутболки
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Бразильский футболист «Спартака» Маркиньос подарил одноклубникам Руслану Литвинову и Даниилу Денисову именные ретрофутболки красно-белых, на которых нанесены их фамилии в шутливой форме.

Ранее в одном из выпусков видеоблога «Спартака» Маркиньос назвал Литвинова «Литивановушки», а Денисова — «Денишоу».

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

В минувшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Ранее появлялись слухи, что бразильский вингер может покинуть «Спартак». Он якобы ведёт переговоры с «Сантосом».

«Спартак» в сезоне-2024/2025 стал четвёртым в таблице чемпионата России.

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