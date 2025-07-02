«Он — индивидуальность, может брать и возить». Быстров — об € 11 млн за Садулаева

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил, что полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев стоит € 11 млн, потому что обладает сильной техникой.

Минувшей зимой игрока связывали с «Зенитом», а текущем летом СМИ сватают его в ПФК ЦСКА за € 11 млн.

«Это нормальная сумма, у нас не так много быстрых футболистов с хорошим дриблингом, которые могут усилить топ-клубы. Садулаев — индивидуальность, он может брать и возить.

Рынок у нас такой, нет на рынке футболистов. У нас Заболотный и Комличенко считаются топами. Давай дальше пойдём: кого можем взять — Батракова и Кислякова, больше никого? Гладышева? За них бы попросили не 11 млн, а больше. Если у нас за 15 берут среднего аргентинца, ЦСКА платит 5 млн за никому не известного бразильца. А здесь футболист, которого видели в деле в РПЛ, который может усиливать. Сколько тогда просить клуб, тем более — за своего воспитанника?» — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи. Лечи был признан лучшим игроком чеченской команды по итогам соревнований. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.