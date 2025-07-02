Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брага» отклонила предложение «Спартака» о покупке крайнего защитника — Record

«Брага» отклонила предложение «Спартака» о покупке крайнего защитника — Record
Комментарии

«Брага» отказалась от сделки со «Спартаком» по правому защитнику Виктору Гомесу. Московский клуб предлагал € 8 млн за испанского футболиста. Об этом сообщает издание Record. Ранее появлялась информация, что португальский клуб готов продать фулбека за € 10 млн.

Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в € 6 млн, при этом в контракте игрока, действующего до 2028 года, прописаны отступные в € 30 млн.

В прошедшем сезоне 25-летний крайний защитник выходил на поле в 27 мачтах чемпионата Португалии, в которых отдал две результативные передачи. Вместо с «Брагой» Гомес занял четвертное место в португальской Примейре и не вышел в плей-офф Лиги Европы.

Материалы по теме
Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю
Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android