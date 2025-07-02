«Брага» отклонила предложение «Спартака» о покупке крайнего защитника — Record

«Брага» отказалась от сделки со «Спартаком» по правому защитнику Виктору Гомесу. Московский клуб предлагал € 8 млн за испанского футболиста. Об этом сообщает издание Record. Ранее появлялась информация, что португальский клуб готов продать фулбека за € 10 млн.

Трансферная стоимость испанца оценивается порталом Transfermarkt в € 6 млн, при этом в контракте игрока, действующего до 2028 года, прописаны отступные в € 30 млн.

В прошедшем сезоне 25-летний крайний защитник выходил на поле в 27 мачтах чемпионата Португалии, в которых отдал две результативные передачи. Вместо с «Брагой» Гомес занял четвертное место в португальской Примейре и не вышел в плей-офф Лиги Европы.