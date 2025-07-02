Зампредседателя комитета РФС «слил» ответы перед экзаменом для арбитров — источник

Заместитель председателя судейского комитета РФС Александр Гвардис выложил ответы на тест для судей и инспекторов Первой лиги перед проведением экзамена, сообщается в телеграм-канале экс-арбитра Анатолия Синяева.

Фото: Телеграм-канал «Алё, рэф»

«Ныне идёт сбор Первой лиги. Там, как водится, судьи и инспекторы сдают тесты. Видеотест состоит из 20 клипов. Инспектор смотрит видео и формулирует решение: техническое и дисциплинарное. Не сдал — инспектировать и судить не будешь. Через месяц пересдача.

И вот гигант мысли Александр Петрович Гвардис, уже попадавший на страницы канала празднующим победу «Балтики» в раздевалке Калининграда, заместитель Павла Юрьевича Каманцева в Судейском комитете, решил ответы накануне слить. Кому-то.

Но сделал это изощрённым образом: выложил статус в ватсапе. Сторис провисела там всего 10 минут. С 21:00 до 21:10. Кто знал, что она там будет, спокойненько мог ответы заскринить.

Но беда пришла откуда не ждали: номер-то Гвардиса есть у многих. Тест сдали, а история с ответами вскрылась и ушла наверх.

Да и раньше ответы утекали, но теперь шпионы на каждом углу, способ был найден надёжный как швейцарские часы. Но не срослось. Бывает. Теперь же результаты тестирования аннулированы, всем приготовиться к пересдаче. А с Гвардисом и этой ситуацией будут разбираться «в рамках процедур». Кавычки тут не мои. Надеюсь, РФС даст правильную оценку этому действию», — написал Синяев.