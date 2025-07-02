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Черчесов: Ди Мария не перешёл в «Спартак», когда я сам за ним летал. Ещё хотел Модрича

Черчесов: Ди Мария не перешёл в «Спартак», когда я сам за ним летал. Ещё хотел Модрича
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Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов назвал игроков мирового уровня, который хотел пригласить в московский клуб.

Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. До тренерства, с июня 2006 года, специалист занимал пост спортивного директора «Спартака».

— Ди Мария не перешёл к нам в «Спартак», когда я сам за ним летал.

— Это когда он играл в «Росарио», а почему не перешёл?
— Потому что хорошо, что не перешёл. Карьера получилась (улыбается). Мы многих [смотрели]. За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С «Коло-Коло» Артуро Видаль и Алексис Санчес. Луку Модрича я хотел. Много что было, сейчас уже можно говорить, — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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