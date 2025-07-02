Черчесов рассказал, почему Флик не допустит возвращения Месси в «Барселону»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о желании форварда «Интер Майами» Лионеля Месси сменить команду, чтобы провести последние полгода перед чемпионатом мира — 2026 в более конкурентном турнире, чем МЛС.

— Идея правильная, но, пожалуй, только Месси может позволить себе перейти туда или сюда. Он сам чувствует, этот турнир [клубный чемпионат мира] лишний раз ему подсказал.

— В «Барселоне» бы интересно было посмотреть с Ямалем?

— Думаю, Флик этого не сделает. Его больше всего интересует «Барселона», а этот шаг может остановить их движение вверх.

— Месси — лучший игрок КЧМ по обводкам, да, скорость и резкость уже не та, но по-прежнему обыгрывает.

— Вы смотрите на цифры, есть обводка на месте, а есть скоростная, когда ты обыгрываешь и убегаешь. Вот он на месте только обыграл, — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Интер Майами» вылетел с клубного чемпионата мира 2025 года в США на стадии 1/8 финала, разгромно уступив «ПСЖ» (0:4). Ранее в СМИ появилась информация о желании Месси сменить команду ради сборной Аргентины.