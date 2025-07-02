«Можно сойти с ума, если видеть, что Винисиус делает». Черчесов – о подходе Анчелотти

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти в становлении нападающего «Реал» Мадрид Винисиуса. Российский специалист считает, что итальянец часто не обращал внимания на поведение игрока.

«К кому попал Винисиус со своим характером. Попал бы к другому тренеру, помоложе или погорячее, менее мудрому… Он попал к Анчелотти, он его развил. 100% уверен, что он не то что многое прощал, а делал вид, что не видит. Потому что можно сойти с ума, если видеть, что Винисиус делает. А тут раз, не видел, значит не надо обращать [внимание]», – сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

В прошедшем сезоне бразильский форвард принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.