Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно сойти с ума, если видеть, что Винисиус делает». Черчесов – о подходе Анчелотти

«Можно сойти с ума, если видеть, что Винисиус делает». Черчесов – о подходе Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти в становлении нападающего «Реал» Мадрид Винисиуса. Российский специалист считает, что итальянец часто не обращал внимания на поведение игрока.

«К кому попал Винисиус со своим характером. Попал бы к другому тренеру, помоложе или погорячее, менее мудрому… Он попал к Анчелотти, он его развил. 100% уверен, что он не то что многое прощал, а делал вид, что не видит. Потому что можно сойти с ума, если видеть, что Винисиус делает. А тут раз, не видел, значит не надо обращать [внимание]», – сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

В прошедшем сезоне бразильский форвард принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 18 результативных передач.

Материалы по теме
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android