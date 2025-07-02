Трансфер Жерсона в «Зенит» отложен из-за санкций в отношении российских банков — Руа

Переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в санкт-петербургский «Зенит» откладывается. Как сообщает журналист Пабло Руа в своём аккаунте в X (ранее Twitter), бразильский клуб всё ещё ожидает гарантий получения денег за трансфер игрока.

По данным источника, «Фламенго» проявляет осторожность из-за санкций, наложенных на российские банки. В бразильском клубе не уверены, что смогут получить доступ к деньгам, переведённым из России. Сообщается, что сделка будет завершена только после предоставления гарантий со стороны российского клуба.

Ранее СМИ информировали, что «Зенит» активирует опцию выкупа Жерсона, которая составляет € 25 млн. Председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев в интервью заявлял, что контракт с футболистом уже подписан, а медицинский осмотр пройден.