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Черчесов — о «Манчестер Сити»: наверное, они там молятся, что этот сезон закончился

Черчесов — о «Манчестер Сити»: наверное, они там молятся, что этот сезон закончился
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от клубного чемпионата мира. Специалист отметил, что «ПСЖ» активно начал турнир, в отличие от «Манчестер Сити», поэтому вероятность победы парижского клуба высока.

«ПСЖ», может, и устал, но у велосипедистов есть выражение «наглый ход», вот они его набрали и по нему идут. А «Манчестер Сити» с 1-го тура его не набрал, наверное, они там молятся, что этот сезон закончился, и начнут с чистого листа.

Не удивлюсь, если «ПСЖ» выиграет этот турнир, а потом остановятся, и им будет тяжело набрать этот ход. Но команда сейчас великолепна», — сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

«ПСЖ» занял первое место в группе B клубного чемпионата мира и обыграл «Интер Майами» со счётом 4:0 в 1/8 финала турнира. Парижский клуб встретиться с «Баварией» в следующем раунде КЧМ. Встреча команд пройдёт 5 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
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