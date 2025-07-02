Черчесов — о «Манчестер Сити»: наверное, они там молятся, что этот сезон закончился

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от клубного чемпионата мира. Специалист отметил, что «ПСЖ» активно начал турнир, в отличие от «Манчестер Сити», поэтому вероятность победы парижского клуба высока.

«ПСЖ», может, и устал, но у велосипедистов есть выражение «наглый ход», вот они его набрали и по нему идут. А «Манчестер Сити» с 1-го тура его не набрал, наверное, они там молятся, что этот сезон закончился, и начнут с чистого листа.

Не удивлюсь, если «ПСЖ» выиграет этот турнир, а потом остановятся, и им будет тяжело набрать этот ход. Но команда сейчас великолепна», — сказал Станислав Черчесов в программе «Коммент.Обзор».

«ПСЖ» занял первое место в группе B клубного чемпионата мира и обыграл «Интер Майами» со счётом 4:0 в 1/8 финала турнира. Парижский клуб встретиться с «Баварией» в следующем раунде КЧМ. Встреча команд пройдёт 5 июля.