«Зениту», «Ювентусу» и ещё двум клубам Европы интересен Амбрис из «Монтеррея» — Орвананьос

Мексиканский полузащитник Фидель Амбрис может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает журналист Алехандро Орвананьос в соцсети Х (ранее Twitter), в услугах 22-летнего участника клубного чемпионата мира — 2025 в составе «Монтеррея» заинтересованы четыре европейские команды, включая «Зенит».

По данным источника, помимо санкт-петербургского клуба, на Амбриса претендуют итальянский «Ювентус», французский «Страсбург» и португальский «Спортинг». На клубном ЧМ в США мексиканец принял участие в четырёх матчах и отметился одной результативной передачей.

В «Монтеррей» Фидель Амбрис перебрался из «Леона» в августе 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 6,67 млн. На текущий момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.