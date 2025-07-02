Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: знаете, что меня удивляет в «ПСЖ»? Почему они не выпускают Сафонова?

Черчесов: знаете, что меня удивляет в «ПСЖ»? Почему они не выпускают Сафонова?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не понимает, почему на клубном чемпионате мира вратарю Матвею Сафонову не дают игрового времени в «ПСЖ».

Сафонов не провёл ни одного матча на клубном ЧМ в США, все встречи в стартовом составе проводит Джанлуиджи Доннарумма.

— Знаете, что меня удивляет в «ПСЖ»? Почему они не выпускают Сафонова?

— Можно задаться вопросом, почему постоянно играет Нойер?
— Там, знаете, второго номера такого уровня [нет]. В «ПСЖ», по большому счёту, меня интересовало, будет играть Матвей или нет, сможем ли мы его увидеть на таком уровне? Тем более что Доннарумма вроде собирался уходить, [так] проверьте [второго] вратаря, готов или нет, — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сетка клубного чемпионата мира - 2025
Материалы по теме
Черчесов: Ди Мария не перешёл в «Спартак», когда я сам за ним летал. Ещё хотел Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android