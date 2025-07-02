Черчесов: знаете, что меня удивляет в «ПСЖ»? Почему они не выпускают Сафонова?

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не понимает, почему на клубном чемпионате мира вратарю Матвею Сафонову не дают игрового времени в «ПСЖ».

Сафонов не провёл ни одного матча на клубном ЧМ в США, все встречи в стартовом составе проводит Джанлуиджи Доннарумма.

— Знаете, что меня удивляет в «ПСЖ»? Почему они не выпускают Сафонова?

— Можно задаться вопросом, почему постоянно играет Нойер?

— Там, знаете, второго номера такого уровня [нет]. В «ПСЖ», по большому счёту, меня интересовало, будет играть Матвей или нет, сможем ли мы его увидеть на таком уровне? Тем более что Доннарумма вроде собирался уходить, [так] проверьте [второго] вратаря, готов или нет, — сказал Черчесов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».