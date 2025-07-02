Черчесов: по процентному отношению и минутам Николсон забил столько же голов, как Угальде

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов заявил, что не понимает, почему нападающего Шамара Николсона зимой отпустили в другой клуб.

Николсон покинул «Спартак» зимой и перешёл в мексиканскую «Тихуану», в сезоне-2024/2025 ямайский нападающий провёл 892 минуты во всех российских турнирах (23 матча), забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Угальде за 2605 игровых минуты (36 матчей) забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач.

«Зачем зимой отдавать Николсона? Я вам такую вещь скажу — посмотрите, пожалуйста, сыгранные минуты у Угальде и минуты у Николсона. По процентному отношению Николсон забил столько же голов, сколько и Угальде. Человек уже у вас. Боже упаси, когда мы что-то делаем в клубе, нам тоже надо считать. Футбол — это тоже математика не простая. Николсона, купленного за 8 млн, отдали куда-то. Это тонкая работа», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».