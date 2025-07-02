«Барселона» и весь мир должны готовиться, я буду неуловим». Ямаль — о себе через пять лет

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль порассуждал о своём будущем в футболе. Испанец призвал весь мир готовиться, в ответ на вопрос о себе через пять лет. Напомним, в 2030 году Ямалю будет 22 года.

— «Барселоне» нужно приготовиться, брат…

— Только «Барселоне»?

— «Барселоне» и всему миру. Я стану неуловимым, — заявил Ямаль.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». На текущий момент в активе 17-летнего нападающего 106 матчей за взрослую команду сине-гранатовых. В них футболист записал на свой счёт 25 забитых мячей и 36 результативных передач. Контракт Ямаля с каталонцами рассчитан до лета 2031 года.